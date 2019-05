Provincia di Teramo flagellata dal maltempo: due incidenti stradali, tre feriti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il maltempo ha flagellato tutta la provincia di Teramo ed innumerevoli sono stati gli interventi dei vigili del fuoco. Circa una decina gli interventi richiesti ai pompieri. Soprattutto sono stati interessati i comuni della vallata del fiume Vomano e i comuni costieri, in particolare quelli nella zona sud della provincia teramana. Gli interventi sono stati effettuati per il prosciugamento di scantinati, autorimesse, fabbricati industriali, sottopassi, oltre ad alcuni locali interrati e persino due incidenti stradali dei quali uno con carambola lungo la statale 80 per Montorio con tre feriti e un istrice morto.Probabilmente a causa della strada bagnata e delle forti piogge si è verificata una carambola di auto lungo la statale 80 per Montorio, sulla serpentina di curve all'altezza di contrada Gattia. Stavolta le auto coinvolte sono state tre, con la terza a carambolare sulle altre dopo il frontale tra le prime due. L'incidente è stato per fortuna spettacolare ma senza gravi conseguenze per gli occupanti delle autovetture coinvolte. Sono stati in totale tre, accompagnati in ospedale con le ambulanze del 118 e giudicati guaribili in pochi giorni. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i vigili urbani, assieme agli agenti di una volante della Polizia di Stato per gestire il traffico. L'incidente ha in sostanza bloccato il transito, provocando code che hanno raggiunto anche i due chilometri, in entrambi i sensi.