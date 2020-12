Prende a morsi la moglie davanti ai bambini: la Polizia lo allontana da casa

La Polizia di Stato di Pescara ha allontanato da casa un 43enne residente a Montesilvano. L’uomo è accusato dei reati di maltrattamenti contro i familiari e di lesioni personali aggravate nei confronti della moglie.

Le indagini condotte dalla Polizia hanno tratto le mosse da un referto del Pronto Soccorso; la donna infatti, nel settembre scorso, era stata costretta a ricorrere alle cure dei sanitari dell’ospedale di Pescara per le lesioni cagionatele dal marito, dal quale si stava separando, nel corso dell’ennesimo litigio.

Contattata dai poliziotti, raccontava di un vissuto familiare costellato dalla violenza del marito, manifestatasi sin dai primi anni di matrimonio, tanto che la donna, originaria di un paese nordafricano, per un certo periodo, si era da lui separata trasferendosi all’estero. Le cose erano poi sembrate ricomporsi e la coppia era tornata insieme. La ritrovata serenità familiare era tuttavia durata poco e, nonostante nel frattempo fossero nati anche dei bambini, il 43enne aveva reiterato le sue condotte violente e prevaricatrici, minacciando la moglie di morte, percuotendola in più occasioni, anche con morsi e con una testata al volto, ingiuriandola pesantemente alludendo alla sua nazionalità; condotte poste in essere, alle volte, di fronte ai figli minori.

La Procura della Repubblica, ritenuti sussistenti, sulla scorta della denuncia della donna e dei riscontri operati dagli investigatori, i gravi indizi di colpevolezza in ordine ai maltrattamenti ed alle lesioni patite dalla vittima, chiedeva ed otteneva dall’ufficio del G.I.P. la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, prontamente eseguita dalla Squadra Mobile.

All’indagato è stato altresì prescritto di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

