Tonino precipitato dal tetto del cantiere: c'è un indagato

I militari dell'Arma sono tornati sul luogo dove è morto Tonino Parisse, 69 anni, di Pescina, per acquisire altre prove per la ricostruzione del tragico episodio. Sembra confermato il fatto che Tonino sia scivolato dal tetto del palazzo dove stava effettuando piccoli lavori di riparazione.

La Procura di Avezzano, Pm Maurizio M aria Cerrato, ha iscritto sul registro degli indagati il proprietario della vecchia palazzina e questa mattina nominerà il medico legale che dovrà effettuare l'esame autoptico sulla salma della vittima Intanto la Uil Abruzzo e Feneal Uil L'aquila precisa: «Registriamo l'ennesima vittima sul lavoro, in provincia dell'Aquila, dove un operaio di 69 anni è caduto da un'impalcatura mentre stava lavorando in un cantiere edile ed è deceduto sul posto. I dati di questa strage dall' inizio dell' anno sono veramente preoccupanti e non più tollerabili». In Abruzzo per l'anno 2022 si contano ad oggi circa 12.500 infortuni sul lavoro.