Calcio e volley, grande festa a Pineto per la doppia promozione

La lunga serata di festa culmina con l’inno ufficiale del Pineto: al grido di “Alé Pineto”, il testo del prof Vincenzo Di Marco e la musica di Luca Mongia, i tifosi del Pineto calcio e del Pineto Volley alzano al cielo sciarpe e bandiere, il parco della Pace è colorato di bianco e azzurro, i colori ufficiali delle due società. Per la prima volta nella sua storia Pineto - 14.500 abitanti in provincia di Teramo - ha vissuto una festa indimenticabile, dedicata alle due società sportive che in questa stagione agonistica hanno conseguito risultati storici: la squadra di volley, con la promozione in A2 e la Coppa Italia; la squadra di calcio, con la promozione in serie C e la Coppa Italia di categoria.



Tutto è iniziato alle 19.30, con il corteo dei tifosi partiti dal centro cittadino fino al parco della Pace, dove tutto è stato allestito a puntino. La serata, presentata dal giornalista Jacopo Forcella, è stata emozionante: l’entusiasmo ha contagiato anche i protagonisti, tra cui il presidente del Pescara Daniele Sebastiani, amico del Pineto calcio da sempre, che ha sottolineato l’importanza – per Pineto e l’intera regione - «di avere due squadre professionistiche nelle rispettive discipline sportive». Un migliaio i tifosi, tra cui molti provenienti dai comuni limitrofi (Atri, Silvi, Roseto, Notaresco), ma anche da Fermo e da Parma. Commozione e lunghi, reiterati applausi nei momenti topici della serata, in particolar misura durante le premiazioni delle due formazioni, inclusi gli staff tecnici. Le ovazioni sono successivamente arrivate nel momento in cui sono entrati in scena i rispettivi presidenti delle due squadre: Silvio Brocco per il calcio, Guido Abbondanza per il volley. Una festa che è continuata sino a notte fonda con la musica, in principio iniziata dal gruppo Mo Better Band e successivamente proseguita con il gruppo storico di cui è batterista Silvio Brocco. Musica, canti, abbracci, sventolio di bandiere. Passa anche lo storico Gente di Mare, il brano di Raf e Umberto Tozzi; poi è la volta di We are the champion di Freddy Mercury, tra birre e mangiare di ogni tipo. Ma il brano che unisce tutto il popolo biancazzurro è Alé Pineto, l’inno che emoziona tutti, dai rappresentanti delle istituzioni fino ai dirigenti delle due società, per una serata che rimarrà nella storia della città e delle due società.