Agguato in strada: massacrato di botte il capitano del Popoli calcio Emiliano D'Orazio

Il capitano della squadra di calcio del Popoli (Pescara), Emiliano D'Orazio di 34 anni, massacrato di botte per strada. E' accaduto, la notte fra venerdì e sabato. A causa di un serio trauma cranico, D'Orazio è attualmente ricoverato nel reparto di Neurochirurgia del Santo Spirito con 30 giorni di prognosi. Su quanto accaduto, sono in corso indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Popoli, guidati dal capitano Giovanni Savini.Da quanto emerso, sarebbe stato aggredito da ben quattro persone mentre rientrava a casa. Un vero e proprio agguato. Elementi al vaglio ora dei militari, che stanno sentendo persone proprio al fine di ricostruire la vicenda e accertare i reali motivi dell'aggressione. Dopo il pestaggio, D'Orazio è riuscito comunque a tornare nella sua abitazione. A dare l'allarme, è stata all'alba la mamma dopo aver notato che era ferito e in uno stato confusionale. E' stato quindi portato in ambulanza all'ospedale di Popoli.