Morto il professor Enzo D'Alanno, gli amici: «Per gli studenti del Classico era come un papà»

La comunità di Pescina, dove era nato e si era trasferito ultimamente, e la Marsica piangono il professor Enzo D’Alanno (foto), docente di storia e filosofia al liceo classico Torlonia di Avezzano, scomparso all’età di 69 anni. La notizia ha suscitato profondo cordoglio fra quanti lo conoscevano: alunni, insegnanti, dirigenti scolastici, personale scolastico, genitori e gente comune. Era amato e stimato da tutti non solo per le sue doti di insegnante ma anche per le sue qualità umane.

D’Alanno lascia la moglie Giuseppina, i due figli, Matteo e Gisella, e il nipotino Cristian, a cui era legatissimo ed era tornato ad abitare a Pescina proprio per stare accanto anche al suo nipotino. I funerali si terranno oggi alle 15 a Pescina, presso la Chiesa di San Giuseppe. D’Alanno era da qualche anno in pensione rimanendo docente ed uomo indimenticato, che ha cresciuto ed educato generazioni di ragazzi anche sotto l’aspetto umano, morale. Era un po’ anche il papà dei suoi alunni. Dolore e costernazione nelle parole del dirigente scolastico del Liceo classico, Damiano Lupo, e del sindaco di Pescina, Mirko Zauri.