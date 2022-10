Precipita con il parapendio, pescarese salvo per miracolo: ecco le condizioni

Paura ieri per un 41enne pescarese precipitato con il parapendio. L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio ad Alvito, nel Frusinate. L'uomo si era lanciato dalla piattaforma di località Trichiano ed è precipitato nei pressi di Campo Guerrano. Sono stati momenti drammatici e si è temuto il peggio. L'impatto al suolo è stato violento.

Carabinieri, 118, uomini del Soccorso alpino e vigili del fuoco di Sora sono intervenuti per i soccorsi poi effettuati con un'eliambulanza. L'uomo era cosciente, ha riportato traumi agli arti inferiori, in particolare alla caviglia, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sulla dinamica e sulle cause dell'incidente sono in corso accertamenti dei carabinieri e non si esclude un problema tecnico.