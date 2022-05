Pescara, vigili del fuoco mobilitati per un principio d'incendio nella pineta nord

Allarme in questi minuti a Pescara per un allarme incendio nella Pineta nord, polmone verde tra Pescara e Montesilvano. Il focolaio si è sviluppato all'altezza dello stabilimento balneare Le Hawaii, a pochi metri dall'impianto sportivo delle Naiadi. Immediata è stata la mobilitazione dei vigili del fuoco arrivati con più squadre dalla caserma-comando di viale Pindaro. Si è levato in volo anche un elicottero. Non risultano persone ferite o intossicate. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato conseguenze più drammatiche. E' ancora vivo tra i pescaresi il ricordo dell'incendio che il primo agosto dell'anno scorso ha devastato la Pineta d'Avalos nella Riserva dannunziana, nella zona sud della città