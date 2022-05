Incendio, questa mattina, nella pineta nord di Pescara, vicino allo stabilimento balneare Hawaii. Il fumo ha invaso la zona, non risultano al momento intossicati. Molti bagnanti hanno lasciato la spiaggia e sono andati a riprendere con il telefonino il rogo. Sono in corso le operazioni di spegnimento. Si indaga sulle cause. (video di Massimiliano Schiazza)