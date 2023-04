Pescara, ciclista investito in viale Marconi: polemiche sulla nuova viabilità

Un pachistano di 43 anni è stato investito ieri mattina a Pescara mentre, in sella alla sua bici, attraversava viale Marconi sulle strisce pedonali, subito dopo la rotonda che si trova all'intersezione con via Mazzarino. La bicicletta si è scontrata con un'auto che usciva dalla rotatoria. Il ciclista è stato sbalzato in aria ed è ricaduto sull'auto battendo violentemente la testa tanto da sfondare il parabrezza, poi si è schiantato sull'asfalto.

L'automobilista si è fermato, spaventatissimo, e alcuni passanti, tra cui un medico, hanno prestato i primissimi soccorsi, mettendo in sicurezza l'immigrato in modo da non aggravare le conseguenze del colpo ricevuto.

Nel frattempo è stata chiamata la centrale operativa del 118 che ha inviato un'ambulanza sul posto: i sanitari hanno fatto salire l'uomo in ambulanza e lo hanno trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Santo Spirito di Pescara dove è arrivato in codice giallo. L'uomo ha riportato un trauma cranico non commotivo e numerose escoriazioni, ma le sue condizioni non sono mai state gravi. Appena è arrivato in pronto soccorso gli è stata effettuata una Tac per verificare se ci fossero lesioni interne. Tra l'altro, anche secondo le persone che erano presenti al momento dell'impatto, l'automobile, che era condotta da un sessantatreenne di Pescara, procedeva a velocità contenuta.

I rilievi sono stati effettuati dalla polizia locale, che adesso dovrà chiarire la dinamica dell'incidente e le eventuali responsabilità delle persone coinvolte. Intanto sotto accusa è tornata la nuova viabilità della zona: indice puntato questa volta sulla localizzazione delle strisce pedonali che sarebbero state disegnate in una posizione troppo vicina all'uscita della rotonda. Questo, come sottolineò anche qualche tempo fa il presidente dell'Aci Sartorelli, le renderebbe troppo pericolose per le persone che, mentre attraversando la carreggiata, potrebbero non essere individuate in tempo da chi ha impegnato la rotonda e prosegue lungo viale Marconi. Un incidente annunciato, insomma, secondo chi da tempo si batte contro il progetto che ha modificato l'assetto della strada, che resta comunque una delle più trafficate della città. Tra l'altro, proprio qualche giorno fa più o meno nello stesso punto, ma in corsia opposta, all'incrocio con via Tibullo, si era verificato un altro incidente, che ha coinvolto due auto.

Ed è proprio l'aumento dell'incidentalità che il comitato "Salviamo Viale Marconi" contesta rispetto al cambiamento dell'assetto della strada, che secondo i cittadini presenta numerose criticità. Criticità che mettono a rischio la sicurezza di chi quella strada la utilizza, in auto, a piedi o in bicicletta. Infine la diminuzione dei posti auto: secondo i commercianti, con la nuova viabilità fermarsi lungo la strada è molto più difficile e questo spinge i potenziali clienti a scegliere soluzioni alternative, a recarsi in altri negozi dove arrivare e sostare per gli acquisti è più semplice.