Truffa del resto per l'acquisto di un gratta e vinci: due arresti

I carabinieri hanno eseguito l'arresto, in flagranza di reato, di due campani, gravati da numerosi precedenti specifici, per il reato di truffa in concorso. Nello specifico i due, una volta entrati in un bar di Moscufo

(Pescara), con il pretesto di acquistare un «Gratta e vinci» hanno tratto in inganno la cassiera, inducendola a consegnare loro una banconota da 50 euro eccedente rispetto alla somma realmente dovuta per il cambio di alcuni tagli di banconote, andando così a configurare quella che in gergo è anche definita «truffa del resto».



In un primo momento, la vittima è caduta nell'inganno ed effettivamente ha consegnato ai malviventi la somma di denaro non dovuta, ma pochi istanti dopo, si è accorta di essere stata raggirata e, allertando il 112, si è messa all'inseguimento dei due che, nel frattempo, si erano allontanati dal locale a bordo della loro

autovettura. Una pattuglia di carabinieri di Loreto, ricevuta la richiesta d'intervento e grazie anche alla minuziosa descrizione della vittima relativa all'autovettura in uso ai malviventi, ha intercettato

e bloccato i due, per poi condurli in caserma.



