Spoltore, alberi cadono sulle auto: salve per miracolo mamma e bimba

I due alberi sono crollati di botto, colpendo nella caduta due auto in transito. È una tragedia sfiorata quella di ieri pomeriggio sulla provinciale 16 bis di Spoltore, in provincia di Pescara. Due le persone ferite, in maniera fortunatamente non grave: sono una donna di 35 anni e la figlia di 11. Viaggiavano a bordo della Fiat 500 L condotta dalla donna, la ragazzina si trovava sul sedile posteriore, quando la pianta ha investito violentemente il parabrezza, facendolo esplodere in mille pezzi. Colpita anche un’altra autovettura, una C3 cross, che ha riportato meno danni e il cui conducente è rimasto illeso.

Sul posto sono arrivate immediatamente le pattuglie della polizia locale, dirette dal comandante Panfilo D’Orazio, che ha coordinato tutti i rilievi. E’ stato necessario chiudere la strada per quarantacinque minuti per consentire ai soccorritori, vigili del fuoco e 118 di operare con tranquillità e celerità. Mamma e ragazzina sono state trasportate in ospedale dove sono stati effettuati i necessari accertamenti. È il secondo episodio di piante cadute lungo la strada negli ultimi 15 giorni.