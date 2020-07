Paura nel pescarese. Tre speleologi sono bloccati nella grotta di Risorgenza, un ramo secondario della Paritelli, nel comune di Roccamorice, alle falde della Maiella pescarese. Gli speleologi sarebbero rimasti al'interno per colpa di una frana forse causata dalle piogge. Sul posto si stanno recando gli esperti del Soccorso Alpino, dei vigili del fuoco e

delle forze alpine. Al momento non si hanno altre notizie.



Secondo le prime notizie i tre sarebbero bloccati nella cosiddetta "grotta sifone", un passaggio allagato. Non si conoscono le loro condizioni di salute. Ultimo aggiornamento: 18:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA