Finisce nel fiume a Pescara, salvato dall'annegamento

PESCARA Tragedia sfiorata all'alba di oggi a Pescara. Un giovane di 26 anni è finito nel fiume Pescara dal Ponte della Libertà, ma è stato salvato e trasportato in ospedale. E' accaduto dopo le 6 di questa mattina quando il custode di un rimessaggio di barche, allertato dal forte tonfo, è intervenuto, permettendo in qualche modo al ragazzo di riemergere dalle acque limacciose del fiume e mettersi in salvo. Sul posto sono poi intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato in ospedale in ambulanza il 26enne per una sindrome da annegamento. Dell'accaduto si stanno occupando gli agenti della Squadra Volante della Polizia di Stato. Un episodio simile era avvenuto lo scorso 9 marzo e in quel caso il disperato era stato soccorso e salvato da agenti di polizia e soprattutto da un vigile del fuoco che non ha esitato a gettarsi nelle acque del fiume per recuperare l'uomo che nel frattempo aveva perso i sensi.