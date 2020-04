Coronavirus, un altro runner multato sulla spiaggia

Coronavirus, un altro runner sanzionato oggi a Pescara. E stato bloccato alle 17 dai vigili urbani del nucleo Giona sulla spiaggia della riviera di Portanuova (riviera sud). Un altro caso dopo quello di ieri.

Coronavirus, per Pasqua blindati 13 chilometri di litorale in Abruzzo

E da domani scatta il divieto di passeggiare sulla riviera, sulla spiaggia e sulla strada parco fino a Pasquetta compresa. Per chi farà di testa propria, pesanti multe.

