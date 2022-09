Pescara, partite solo di giorno per risparmiare la corrente: il club è d'accordo

«Giocare di mattina o nelle ore centrali della giornata? Credo che sia una strada che saremo costretti a percorrere, se non ci saranno segnali e la situazione non migliorerà nei prossimi mesi. Sono d’accordo con l’idea del presidente Ghirelli. Certo, giocare di mattina forse è solo una provocazione, ma anticipare all’ora di pranzo o nel primo pomeriggio potrebbe essere una necessità, non una scelta, e non solo per noi della serie C». Il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, è d’accordo con il numero uno della Lega Pro, Francesco Ghirelli, che in questi giorni ha aperto il dibattito sull’insostenibilità del caro energia anche per il mondo del calcio e per la società di C.

Giocare nelle ore più calde del giorno per ridurre le spese necessarie per l'illuminazione e il riscaldamento: questa la linea di principio che trasformerà i calendari della Serie C nei mesi invernali, in modo da permettere alle società di risparmiare sul pesantissimo caro-bollette. La proposta del presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, fa discutere gli addetti ai lavori. Nella testa del numero uno della C (e vice presidente Figc) c'è una vera rivoluzione: i posticipi serali verrebbero aboliti e alcune partite potrebbero essere spostate addirittura in orari precedenti al classico lunch-match di mezzogiorno. La programmazione televisiva verrebbe completamente rivista, ma si tratterebbe del male minore rispetto a costi che rischiano di rivelarsi eccessivi per i club, specialmente dopo la crisi derivante dai due anni di pandemia a pubblico ridotto o azzerato.

«Questa ipotesi sarà discussa nel prossimo consiglio di Lega. La Lega di Serie C rappresenta il calcio del territorio, il calcio sociale, e, come sa anche il premier Draghi, siamo un settore produttivo. Occorre intervenire subito e dare ai club la possibilità di usufruire di tutti gli interventi». «Se la Lega Pro garantisse che tutte le partite venissero giocate, il sabato o la domenica, e non nei turni infrasettimanali, nelle ore centrali della giornata, direi di sì. Anche perché sarebbe comodo seguire la squadra anche nelle trasferte più lontane, tornando a casa in serata senza fare levatacce o rientrare in piena notte prima di tornare al lavoro. A noi tifosi piacerebbe, già adesso, giocare alle 15 e non in notturna. Vedremo se queste dichiarazioni diventeranno realtà o saranno l’ennesima boutade», ha detto il tifoso biancazzurro William Gelsumino, presidente del club Quelli del Delfino.