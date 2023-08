In provincia di Pescara redditi per 280 milioni da 1.366 nuovi "Paperoni"

Sono 1.366 i “ Paperoni” residenti in provincia di Pescara che guadagnano più di 120mila euro l’anno, e che da soli generano quasi lo stesso gettito dei circa 70mila contribuenti a bassissimo reddito posizionati nelle parti basse della classifica. Dei 1.366 super benestanti, 958 vivono nel comune capoluogo. A rivelarlo è il report del Ministero dell’economia e delle finanze che ha pubblicato i dati relativi alle dichiarazioni dei redditi del 2022, riferiti alle entrate dell’anno fiscale 2021. Complessivamente, questi 1.366 contribuenti hanno guadagnato qualcosa come 280 milioni di euro (in media, 205 mila euro ciascuno). Solo nella città di Pescara il dato ammonta a 199 milioni, per una media di 207mila euro. A fare da contraltare è il dato relativo all’esercito di “working poor” (i cosiddetti lavoratori poveri), pensionati e autonomi che denunciano redditi bassissimi, spesso sotto la soglia di povertà. In provincia di Pescara nel 2021, secondo le tabelle del Mef, il dato si attestava a quota 69.189 unità. Il primato di città abruzzese nella quale vive il maggior numero di persone con redditi che superano i 120mila euro annui, il capoluogo adriatico lo guadagna non solo in termini assoluti, ma anche percentuali. A Pescara, infatti, l’1,31% di contribuenti si posiziona in questa fascia di reddito, a fronte di una media regionale molto più bassa che non raggiunge lo 0,50%.

TASSE E REDDITOMETRO

In provincia di Pescara i cittadini che pagano le tasse, secondo i dati del Mef, sono 219.753, a fronte di redditi dichiarati che ammontano complessivamente a 4.063.488.738 euro. Tra questi, 84.302 contribuenti risiedono nel comune capoluogo, 35.918 a Montesilvano, 12.922 a Spoltore, e 10.037 a Città Sant’Angelo. Al secondo posto c’è un’altra fetta di popolazione, anche questa piuttosto ampia; sono i contribuenti che percepiscono ogni anno redditi da 75mila a 120 mila euro. In tutto sono 3.330 e hanno dichiarato importi pari a 304 milioni di euro. Di questi, 2.150 vivono a Pescara (per un gettito complessivo di 196 milioni di euro). Altri 468 sono residenti a Montesilvano (importi dichiarati pari a quasi 43 milioni), 141 a Spoltore (circa 13 milioni di imponibile), 71 a Penne (6,5 milioni di euro, pari a una media di circa 91 mila euro). Sempre su base provinciale appartengono al ceto medio 4.339 contribuenti di cui 2.565 nella sola città di Pescara, a patto che di questi tempi tale si possa definire chi percepisce redditi tra 55mila a 75mila euro. Scendendo ancora nella classifica dei guadagni, sono state 44.336 le persone che nel 2021 hanno dichiarato guadagni compresi tra 26mila e 55mila euro, che su scala provinciale si traduce in un imponibile complessivo pari a circa un miliardo e mezzo di euro.

Nella fascia di contribuenti con redditi compresi tra 15mila e 26mila euro, in provincia di Pescara ci sono ben 59.653 contribuenti, a fronte di guadagni complessivi pari a oltre un miliardo e 207milioni di euro (in media poco più di 20mila euro). Altre 30.557 persone hanno dichiarato redditi tra 10mila e 15mila euro, per un gettito complessivo di 342 mila euro. La fascia più rappresentativa è rappresentata dai 69.189 cittadini che hanno dichiarato al fisco di aver percepito da zero a 10mila euro, per complessivi 305 milioni. In media, significa 4.408 euro l’anno, ben al di sotto della soglia di povertà che viene calcolata in funzione di diversi parametri, compresa l’area geografica di appartenenza e la composizione del nucleo familiare. Grosso modo, per famiglie con un solo componente la soglia è fissata a 640 euro al mese (limite destinato a salire in presenza di figli e altri familiari conviventi). Nel solo comune di Pescara erano 24.764 i contribuenti che nel 2021 si trovavano in questa situazione a fronte di circa 118mila abitanti. Altri 11.887 hanno dichiarato residenza fiscale nel comune di Montesilvano (che conta circa 53mila abitanti).