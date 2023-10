Nigeriano senza documenti riesce a salire sull'aereo per Malta, poi aggredisce la polizia: arrestato. Volo in ritardo di due ore

Aggredisce gli agenti sul volo Pescara Malta: arrestato. Ieri sera la squadra volante è intervenuta all'Aeroporto d’Abruzzo per una persona molesta a bordo del volo diretto a Malta. Un nigeriano, 25 anni, all’ingresso al gate per l’imbarco sul volo diretto a Malta, durante le procedure di controllo dei documenti, è stato fermato dagli addetti ai varchi perché avevano riscontrato che il suo permesso di soggiorno era scaduto di validità. Il cittadino extracomunitario, quando ha capito che non poteva salire a bordo dell’aereo, è andato in escandescenza riuscendo a salire sul volo.

E' stato subito allertato il personale della polizia di frontiera che ha chiesto ausilio alla sala operativa della questura che ha immediatamente inviato sul posto due equipaggi della squadra volante. I poliziotti sono saliti sull’aereo e hanno tentato di convincere il nigeriano a scendere, ma lui si è rifiutato. A quel punto, gli agenti della Volante hanno messo in sicurezza gli altri passeggeri, facendoli spostare nella parte posteriore dell’aeromobile, distanti dalla fila dove era seduto l’uomo che continuava a ignorare l’invito a scendere, quando si è alzato all’improvviso dal sedile scagliandosi contro gli operatori di polizia: hanno cercato di bloccate il nigeriano con il Taser, l'arma a impulsi elettrici, senza però riuscire a neutralizzarlo. Passo successivo è stato usare lo spray urticante, che ha fermato l'aggressione, bloccato è stato arrestato per il reato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e deferito in stato di libertà per interruzione di pubblico servizio e danneggiamento aggravato. Nessuna conseguenza per i passeggeri che, tuttavia, sono partiti con due ore di ritardo.