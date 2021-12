Poveri, niente pranzo il giorno di Natale per colpa del virus

Niente pranzo nel giorno di Natale, per via delle norme anti Covid, per i meno abbienti, come da tradizione. Anche se il Comune, per il 27 o il 28 dicembre, la data è ancora da decidere, sotto il tendone nei pressi della stazione ferroviaria, sta valutando l’ipotesi di una cena di Natale per i senzatetto. L’amministrazione sta solo attendendo il via libera da parte della questura. Sarebbero 80 pasti caldi, per chi non può permetterseli. In alternativa, però, se non dovesse arrivare il nulla osta da parte degli uffici di polizia, in collaborazione con la Croce rossa i pasti verranno distribuiti lo stesso agli homeless che passano le notti all’addiaccio.

E’ il Natale degli “ultimi”, però non dimenticati, i quali riceveranno anche sciarpe, cappelli, guanti e coperte. Per gli altri giorni di festa, l’assessorato comunale all’Ascolto sociale di Pescara, con la titolare, Nicoletta Di Nisio, ha organizzato una serie di eventi, soprattutto nelle periferie. Dopo le manifestazioni già svolte in settimana, come, tra le altre, quelle a Fontanelle con il Taxi WillClown e gli spettacoli, le animazioni e l’arrivo di Babbo Natale da San Donato a via Rubicone, domenica prossima, alle 16, a Zanni, in via Carlo Alberto dalla Chiesa, vi sarà una “tombolata del cuore” artigianale realizzata da bambini ed anziani, seguita dalla merenda della nonna e da momenti ludico-musicali.

APPROFONDIMENTI PESCARA Clochard soccorsa con ustioni in tutto il corpo: è grave.... PESCARA Immobili confiscati alla criminalità diventano case per i...

Diventa povero per il Covid e occupa casa in montagna: tradito dal caminetto acceso



Nella chiesa della Visitazione di Maria, poi, lunedì 27 , alle 18 e 30, in via Dalla Chiesa 40, in scena ci sarà La Santa Allegrezza: racconti, suoni e canti di Natale nella tradizione popolare abruzzese. Nella chiesa di San Nunzio Sulprizio, il 30 dicembre, in via Volta, ci saranno, dalle 18 e 30, i concerti di Natale e l’orchestra del Teatrino di Elice. Altri appuntamenti sono previsti in gennaio, come quello in piazza Marino di Resta, dove vi sarà il concerto dell’Epifania con musica per bambini e l’arrivo della Befana.

«Questi sono appuntamenti programmati per il periodo natalizio svolti in collaborazione con tantissime associazioni di volontariato che, lo ricordo, sono numerose in città e che con il loro impegno quotidiano rendono possibile assistenza, solidarietà e spesso risoluzione di problemi che il singolo cittadino non riesce a fare. Ma a queste iniziative ricreative, di incontro e animazioni e socialità si aggiungono quelle intraprese per i residenti della città di Pescara che versano in condizioni di disagio economico – ha detto l’assessore comunale Nicoletta Di Nisio – e che hanno ricevuto proprio per il periodo natalizio degli ulteriori Buoni Spesa».