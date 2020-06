Addio a Daniela, storica bigliettaia della stazione di Giulianova

Era da poco andata in pensione Daniela D'Angeli, 66 anni, annegata ieti a Roseto a causa di un improvviso malore. Molti i messaggi di cordoglio e pensieri di affetto di Daniele, storica bigliettaia della stazione ferroviaria di Giulianova dove ha lavorato fino a un anno e mezzo fa e dove tutti ricordano la sua gentilezza e il suo sorriso.

Daniela era originaria di Roma, ma da anni si era trasferita nella località costiera. Era molto conosciuta, per il suo lavoro e per la sua innata empatia. Da un anno e mezzo era in pensione. Ieri era andata a fare una passeggiata con gli amici lungo la riviera del Borsacchio, ha fatto un bagno perché si sentiva accaldata e non è più riemersa dall'acqua. Dopo qualche minuto, gli amici non vedendola tornare, l’hanno prima chiamata, poi si sono tuffati. La donna era sott’acqua, priva di sensi a pochi metri dalla riva. In due l’hanno portata a riva mentre un terzo allertava i soccorsi.

Sul posto è arrivata un’ambulanza medicalizzata del 118 dall’ospedale di Giulianova. Il personale sanitario ha iniziato a fare il massaggio cardio-respiratorio, sia manuale che con defibrillatore. Visto le gravi condizioni è stato anche allertato elisoccorso che si è alzato in volo da Pescara. Le manovre per cercare di salvargli la vita sono durata per circa una quarantina di minuti: è stato tutto inutile. Dopo l’ispezione cadaverica, il pm Greta Aloisi ha firmato il nulla osta per la sepoltura. Sul luogo è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della locale stazione e la motovedetta della capitaneria di porto di Giulianova. Daniela D’Angeli, vedova, era stata spostata con l’ex responsabile dell’ufficio stato civile di Roseto, Giovanni Corradi, morto anche lui per un malore improvviso. Lascia tre figli. I funerali si terranno domani alle 10.30 nella chiesa di Santa Maria Assunta.

