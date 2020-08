Due aggressioni con rapina in centro a Pescara

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora violenza nel centro di Pescara, ancora aggressioni per rapina nei confronti di due ragazzi in due distinti episodi avvenuti domenica. Intorno alle 19 in via Ferrari, nei pressi della stazione centrale, un ventenne di Spoltore è stato avvicinato con un poretesto da altri due giovani che, dopo aver confabulato tra loro, all'improvviso hanno spruzzato spray urticante al volto del ragazzo strappandogli poi la catenina d'oro dal collo e fuggendo nelle viuzze della zona. La vittima ha raggiunto il vicino Pronto soccorso dell'ospedale per le cure del caso e ha quindi denunciato il fatto agli agenti della Questura. L'altra aggressione ha avuto come vittima un ragazzo di 23 anni di Moscufo, altro paese dell'entroterra pescarese, ed è avvenuta sul lungomare Matteotti. Il giovane è stato avvicinato da alcuni sconosciuti e colpito al volto con un pugno e ha quindi avuto bisogno di ricorrere alle cure del Pronto soccorso. Le indagini potrebbero avere una svolta grazie ai testimoni e alle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza.