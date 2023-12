Morto il medico Carlo Di Mascio: era fratello dell’allenatore

In tanti lo ricordano per il suo ruolo professionale nel servizio sanitario dell’Inps. E fin quando la salute glielo ha concesso era rimasto in servizio. Era in pensione da poco il dottor Carlo Di Mascio, morto ieri a 67 anni per il riacutizzarsi di una malattia che sembrava inizialmente domata. Lascia la moglie Annamaria Ambrosi, dirigente medico della medicina legale della Asl, le figlie Chiara e Marta e soprattutto il fratello Cetteo, volto noto del panorama calcistico locale, a lungo allenatore delle giovanili del Pescara e poi titolare di varie panchine in Abruzzo e fuori, da Teramo ad Ascoli. Ma sono anche tanti amici a manifestare dolore per la scomparsa dell’apprezzato professionista, personaggio molto conosciuto nella generazione dei cinquantenni e sessantenni. Numerosi, ieri, sono stati i messaggi di cordoglio sui social e le visite alla camera ardente della Dimora del silenzio. I funerali oggi alle 15 nella chiesa di Sant’Andrea di Pescara.