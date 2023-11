Pescara piange la scomparsa di don Giuseppe Natoli, parroco emerito di San Cetteo

Giovedì 2 Novembre 2023, 12:47







Lutto nel mondo ecclesiastico a Pescara e in tutto l'Abruzzo. È morto questa mattina monsignor Giuseppe Natoli, canonico e parroco emerito della Cattedrale di San Cetteo. Il sacerdote, nato a Guardiagrele nel 1937, fu ordinato presbitero il 28 giugno 1964. «E' sempre stato attivo nella vita diocesana – ricorda monsignor Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescara-Penne – come segretario e collaboratore di monsignor Antonio Iannucci. Ritorna alla casa del Padre, senza dubbio, una memoria storica di Pescara e della nostra chiesa locale, un prete che ha saputo avvicinarsi a tutte le realtà della città con l’attenzione dello psicoterapeuta e il savoir-faire che ha sempre caratterizzato il suo ministero». Dopo essere stato nominato parroco a Torre de’ Passeri nel 1970, mons. Natoli fu scelto come abate della Cattedrale, dal 1986 al 2012, ma ha continuato a svolgere il suo servizio a San Cetteo come canonico e collaboratore. Il funerale di don Giuseppe Natoli sarà celebrato domani, venerdì 3 novembre, alle 15 nella cattedrale di San Cetteo.