Bambina di 8 anni si perde al mare, ritrovata dalla bagnina Susanna Di Luzio

È stata la bagnina Susanna Di Luzio a trovare la bambina francese di 8 anni che ieri si era allontanata dai genitori che si trovavano al Lido Bagni Bruno di Montesilvano, in provincia di Pescara. Sono state quattro lunghissime ore di forte apprensione per mamma e papà e per i soccorritori che hanno cercato la piccola sul litorale. Susanna, 17 anni, giovane bagnina del salvamento Pescara, ha ritrovata la piccola allo stabilimento Il Veliero di Montesilvano, a un chilometro in mezzo di distanza. La bambina è stata presa per mano, rifocillata e riportata dai genitori che, anche loro, nel frattempo, si erano messi alla ricerca della loro bambina. Sui loro visi spaventati si è acceso un sorriso che ha spazzato via in un baleno l'angoscia di quelle ore disperate.