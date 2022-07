Al liceo artistico una pioggia di cento: 37 i diplomati con il massimo dei voti, 12 con lode

Terminati gli esami di maturità, come tutti gli anni parte la caccia ai cervelloni. Al liceo artistico, musicale e coreutico Misticoni-Bellisario di Pescara si è registrato un boom di cento. Su circa 250 studenti che hanno sostenuto le prove, quelli che hanno conseguito la votazione massima sono stati ben 37, di cui 12 con lode. «Numeri che ci riempiono di orgoglio e dimostrano come i ragazzi quest’anno abbiamo lavorato sodo e abbiano affrontato con il giusto approccio lo scoglio finale - afferma la preside Raffaella Cocco - Una nota di merito va anche ai docenti. Senza dubbio l’intera comunità ha beneficiato del ripristino della regolarità didattica seguita al graduale allentamento delle restrizioni».

APPROFONDIMENTI ABRUZZO Abruzzo pride, mille in corteo a Teramo: c'è anche la... CHIETI Il braccio di Noemi muove il mondo: compie 10 anni la bimba...

Ragazza down torna a nuotare ma non può fare le gare, la mamma denuncia: «Negato il certificato medico agonistico»

Ecco l’elenco dei ragazzi più meritevoli divisi per sezione. 5°A: Federica Bucci, Ruben De Ritis, Leonardo Di Meo, Gioele Martelli, Giacomo Gabriele Miserere. 5°C: Maria Beatrice Palmucci. 5°D: Francesca Berardi, Maresia Cristini, Monica Del Duca, Giulia Levantini, Ivona Ruxandra Telegraf. 5°E: Matilde Agresti (lode), Sofia Baldi (lode), Daniela Colantuoni, Camilla De Gennaro (lode), Eleonora Faieta, Sheila Mosca Porreca (lode), Giordano Pizii (lode), Oana Elena Verche. 5°F: Sara Boukef (lode), Giorgia D’Angelo (lode), Matteo Di Pietrantonio, Diego Medori, Giulia Maria Saetta (lode). 5°G: Emma Ferfoglia, Claudia Fuiano (lode), Fabrizio Gasbarro, Claudia La Rovere, Fabrizio Paolini (lode), Jacopo Samuele. 5°H: Eleonora Virginia Colucci (lode), Flavia Rosini (lode), Federica Zurlo. 5°I: Meghi Dizdari. 5°M: Veronica Contento, Gaia Parrinello. 5°N: Daria Tulliani. Questo pomeriggio, alle 17.30, nel cortile della sede di via Luigi Einaudi, si terrà la consegna ufficiale dei diplomi. «Dopo due anni di pandemia ci sono finalmente le condizioni per reintrodurre la nostra cerimonia, un segno ulteriore del ritorno alla normalità - aggiunge la preside - Consegneremo ai ragazzi il titolo di studio rivolgendo loro un grosso in bocca al lupo per il futuro».