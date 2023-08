Piantagione di marijuana in giardino: ragazzo arrestato

Lo tenevano d’occhio da giorni, sulla base primi sospetti. L’altro giorno la trappola è scattata, insieme alle manette che hanno condotto in carcere un ragazzo di Lettomanoppello, in provincia di Pescara: è accusato di aver realizzato una piantagione di marijuana. All’interno del giardino annesso a un rudere nella disponibilità del giovane, i carabinieri della stazione di Lettomanoppello hanno trovato 24 piante di marijuana alte circa 150 cm in piena infiorescenza in fase si essiccazione il cui peso complessivo era di circa 4 chili. Il raccolto era stato steso a essiccare in attesa di essere frazionato nelle dosi pronte per lo spaccio. A tradire l’arrestato gli spostamenti quotidiani da casa verso il rudere.