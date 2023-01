«Scusi, ha una sigaretta ?». E il ladro fugge con la borsa Louis Vuitton da 1600 euro

Si è avvicinato chiedendo una sigaretta: nel rispondergli la ragazza, seduta al tavolino di un locale di Pescara, si è distratta per un attimo, un attimo appena. Tanto è bastato all'uomo per afferrare la borsa poggiata su una sedia e scappare via.

La ragazza stava trascorrendo la serata in uno dei locali della zona di via Battisti e, quando si è resa conto di quanto era avvenuto ha immediatamente chiamato la centrale operativa della questura. Anche perché il ladro aveva messo a segno un buon colpo: quella della ragazza era una borsa di Louis Vuitton, del valore di circa 1600 euro.

E' stata brava, perché è riuscita a dare una descrizione precisa della persona da cui era stata avvicinata: caratteristiche somatiche e abbigliamento sono stati "fotografati" con esattezza. Così un equipaggio della volante che, coordinato dal dirigente Pierapolo Varrasso, stava percorrendo le possibili vie di fuga, ha individuato, non molto distante dal luogo del furto un uomo corrispondente alla descrizione fornita. Dopo averlo bloccato, i poliziotti lo hanno trovato in possesso della borsa contenente denaro ed anche un monile in oro. L'uomo è stato quindi denunciato per furto, mentre la borsa è tornata in possesso della legittima proprietaria.