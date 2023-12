Investita da un'auto tamponata: ferita una donna

Se l’è cavata con un piccolo trauma cranico e tanto spavento. Ma poteva andare molto peggio per la donna rimasta vittima ieri mattina di un investimento lungo via del Santuario, a Pescara. Mentre attraversava la strada all’altezza della Pasticceria Luisa è stata centrata in pieno da una Toyota Yaris che pochi istanti prima aveva subito un violento tamponamento da parte di una Renegade. Sospinta improvvisamente in avanti, l’utilitaria è sfuggita al controllo della conducente, che non ha potuto evitare l’investimento della donna che si trovava al centro della carreggiata. L’intervento di soccorso del 118 è stato piuttosto articolato, perché la paziente è stata stabilizzata prima del trasporto in ospedale. Sul posto per i rilievi gli agenti della polizia locale. Un ennesimo incidente che dimostra l’estrema pericolosità della rete stradale urbana.

