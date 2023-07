Vandali nella lavanderia a gettoni, la titolare: «Una ragazza si è infilata nell'asciugatrice, ha rischiato la vita»

Ancora un atto vandalico, il secondo nel giro di poco tempo, alla Speed Queen, attrezzatissima lavanderia self service a gettoni su Strada vecchia della Madonna, ai Colli, a Pescara. La titolare è stata avvertita di buon’ora della brutta sorpresa: erano le 7 di ieri mattina quando una cliente con un bel carico di panni da lavare ha trovato la porta d’ingresso danneggiata e impossibile da aprire, evidentemente dopo un tentativo d’effrazione. Ma non si tratta del primo caso, anzi: altre volte l’attività è finita nel mirino di ladruncoli o di vandali subendo danni. Il caso più grave, ha raccontato la proprietaria, è recente e i responsabili, tutti giovanissimi, sono stati identificati grazie alle telecamere e convocati in Questura con immancabile “pianto greco” dei genitori per evitare ai figli la denuncia.

«Le telecamere di sorveglianza hanno immortalato 14 giovanissimi che hanno fatto irruzione nel locale facendo vari danni. Ma soprattutto - ha rivelato la titolare - una ragazza ha rischiato la vita perché si è infilata con tutto il corpo nell’asciugatrice. Parliamo di un impianto collegato alla rete elettrica e basta poco a restarci fulminati.

La ragazza ha corso un rischio enorme». La stessa proprietaria dell’attività ha ringraziato le forze dell’ordine: «Per fortuna, ogni volta che ce n’è stato bisogno, la polizia è sempre intervenuta con grande tempestività, gli agenti sono stati davvero bravi». Resta lo sconforto di fronte a situazioni legate all’inciviltà, alla voglia di violare le regole solo per il gusto di farlo: «Ho altre lavanderie nel comprensorio ma solo qui a Pescara vedo tanta maleducazione» ha dichiarato la titolare.