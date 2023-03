Raid vandalico in via Rieti: auto spaccate e danni ingenti

Un raid vandalico in piena regola che ha colpito le auto parcheggiate lungo via Rieti, a Pescara, non lontano dal distretto sanitario e nei pressi della filiale di un istituto di credito. La cattiva sorpresa i proprietari delle vetture l’hanno trovata ieri mattina, quando sono arrivati per prendere l’auto. I vetri laterali anteriori ridotti in mille pezzi: il rumore, al momento della spaccata, deve essere stato molto forte ma, almeno dalle prime indiscrezioni, sembra che nessuno abbia raccontato di aver visto o sentito qualcosa. Una delle macchine è stata letteralmente messa a soqquadro, con documenti e oggetti rovesciati sui sedili da chi, probabilmente, si sarebbe accontentato anche di una piccola somma dopo aver danneggiato vetri e carrozzeria. Un’altra vettura era letteralmente invasa da schegge di cristallo cadute dal finestrino. In ogni caso un danno evidentemente grave. In una zona che, in periodi anche non recentissimi, problemi ne aveva già avuti, ma si era trattato più che di danneggiamento dei classici furti con spaccata.





Lo ricorda bene il titolare di Nero Cafè, in piazza Spirito Santo, proprio di fronte alla chiesa, che in sei mesi fu costretto a subire tre raid in soli sei mesi.. Anche in questo caso ben poco rispetto al danno di una vetrina completamente da rifare. Il locale era dotato di un sistema di videosorveglianza che riprese interamente la spaccata: nelle immagini si vedeva un uomo che, armato del coperchio di un tombino sfonda la porta d’ingresso ed entra nel bar. Qualche giorno dopo un episodio analogo a poca distanza, in un negozio di frutta e verdura di via Alcide De Gasperi. Lì oltre al contenuto della cassa lo spaccatore, che fu identificato dopo pochissimo tempo, portò via anche alimentari olio appena imbottigliato frutta e una bottiglia di liquore.

Insomma, da ladri e vandali per un certo periodo di tempo quella zona è stata abbastanza frequentata. Sembrava che, con gli aumentati controlli in città, la situazione fosse in qualche modo migliorata, ma evidentemente l’altra sera qualcuno è tornato di nuovo ad agire. Tra l’altro qualche tempo fa due vandali, proprio grazie alle indicazioni preziose fornite da una persona che aveva dato l’allarme, furono arrestati dagli agenti della squadra volante, coordinati da Pierpaolo Varrasso. I due, armati di coltello, erano stati visti mentre tagliavano le gomme delle auto e colpivano con violenti calci la carrozzeria. All’arrivo dei mezzi della polizia si erano allontanati di poco, andando a rifugiarsi dai. E proprio grazie alla descrizione fornita dal testimone erano stati individuati e arrestati. Anche perché trovati in possesso di un coltello a scatto con una lama di sette centimetri. Le forze dell’ordine raccomandano ai cittadini la massima attenzione, ma soprattutto collaborazione: un allarme lanciato tempestivamente può consentire, in molti casi un intervento risolutivo, sia nei furti, che nei casi di danneggiamento e di truffa.