Francesco Valentini cavaliere del lavoro per i suoi vini: «E pensare che ho sempre dubbi sulle mie capacità»

L'imprenditore agricolo Francesco Paolo Valentini cavaliere del lavoro per i suoi vini. «Ho sempre dubbi sulle mie capacità, ma oggi stappo una mia bottiglia», dice

«Sapevo di essere nella lista dei 40 “finalisti”, ma questa notizia mi riempie di gioia». Il neo cavaliere del lavoro Francesco Valentini, uno dei veri maestri del vino d'Abruzzo risponde così alla notizia della nomina da parte del capo dello Stato Sergio Mattarella «E pensare che ho sempre dei dubbi sulle mie capacità - prosegue emozionato l'imprenditore vitivinicolo con base a Loreto Aprutino, in provincia di Pescara - ma stavolta mi sa che stappo una delle mie bottiglie del 2019, perché io se non sono convinto delle annate, si sa, neanche imbottiglio. Da due anni non faccio cerasuolo, io poi bevo anche poco».