Pescara, con il machete contro carabinieri: colpo di pistola in aria e poi l'arresto

Momenti di terrore a Pianella, in provincia di Pescara, per un ivoriano armato di machete. L'uomo ha seminato il panico in un supermercato e poi si è scagliato arma in pugno contro i carabinieri. Questi, per fermarlo, hanno prima esploso un colpo di pistola in aria e hanno poi proceduto all'arresto. E’ successo tutto in pochi minuti, intorno a mezzogiorno, nei locali del Conad in via Catania. I dipendenti hanno chiamato i carabinieri segnalando un extracomunitario che aveva tentato di superare le casse senza pagare la merce, opponendosi prima a uno degli addetti e poi al direttore, minacciando con il machete chiunque tentasse di avvicinarsi. Uscito in strada ha spaccato il vetro di un'automobile in sosta. A quel punto, per fermarlo, uno dei militari ha estratto la pistola d’ordinanza e ha esploso un colpo in aria. Ma è stato comunque estremamente difficile riuscire a fermare, disarmare e arrestare l'uomo. Si tratta di un ivoriano di 35 anni che qualche giorno fa era stato arrestato, sempre dai carabinieri di Pianella, per resistenza e violenza a pubblico ufficiale: aveva picchiato due militari una tabaccheria.