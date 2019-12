Pescara, chiede soldi per restituire la bici rubata: straniero arrestato

Extracomunitario arrestato per estorsione. Ieri sera la polizia di Stato è intervenuta in corso Vittorio Emanuele, a Pescara, dove due giovani fratelli di Montesilvano hanno chiesto aiuto al 113, riferendo di avere visto poco prima un uomo sulla loro bicicletta, che era stata rubata a Montesilvano il 30 novembre.

Lo straniero in possesso della bicicletta (A.A.A., 25enne del Camerun, già noto alle forze dell'ordine per reati contro la persona, violenza sessuale e in materia di armi) ha minacciato i ragazzi, anche in presenza degli agenti della Squadra Volante, pretendendo dei soldi allo scopo di restituire loro la bici. I poliziotti lo hanno bloccato prima che potesse allontanarsi e arrestato in flagranza di reato per estorsione © RIPRODUZIONE RISERVATA