Pescara, assalto armato a piazza Salotto: arrestati due rapinatori

La Squadra Mobile di Pescara ha arrestato due dei quattro rapinatori che lo scorso dicembre 2018, armati di fucili, hanno rapinato una gioielleria in piazza Salotto. I particolari saranno resi noti in mattinata.



Il colpo fruttò 10mila euro. I rapinatori raggiunsero la zona in sella a due moto; entrati nel negozio in tre, minacciarono il personale e un cliente con un fucile, utilizzato poi per sfondare la vetrina di un espositore. Dopo la fuga con i preziosi, le due moto furono abbandonate e incendiate nella vicina via Foscolo da dove la banda si allontanò in auto.



