Chiede soldi per restituire il telefono rubato: minorenne arrestato per estorsione

Ieri sera, i carabinieri di Pescara hanno tratto in arresto, in flagranza dei reati di tentata estorsione e ricettazione, un minorenne extracomunitario, domiciliato nel pescarese.

Il ragazzo era venuto in possesso di un telefono cellulare oggetto di furto ai danni di una vittima, anche questa minore Il genitore della minore ha chiamato telefonicamente il numero della propria figlia. Alla risposta, il giovane per la restituzione del telefono ha chiesto la somma di 50 euro fissando l’incontro all’area di risulta.

A questo punto, il padre della vittima, dopo aver finto di accettare la richiesta estorsiva, ha immediatamente allertato i carabinieri che, prima dell’orario stabilito per lo scambio, si appostavano nel luogo stabilito telefonicamente in precedenza, nei pressi dell’area di risulta zona ex silos, assistendo alla scena, ed al momento della consegna del denaro bloccavano il giovane straniero con il cellulare tra le mani.

L’extracomunitario, al termine delle previste formalità, e’ stato accompagnato presso un istituto di pena minorile abruzzese dove dovrà rispondere sia di ricettazione ma anche di tentata estorsione.