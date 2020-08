Perdonanza, svelato il programma: ospiti Venditti, Masini, Leali, Ruggeri, Ron

Ultimo aggiornamento: 12:47

L’AQUILA - E’ stato presentato, all’auditorium del Parco, il programma della 726esima della Perdonanza Celestiniana, la prima con il “marchio” Unesco di patrimonio culturale immateriale dell’Umanità (il documento ufficiale arriverà proprio quando il fuoco del Perdono giungerà in città), ma anche un’edizione che ricorda quella post sisma 2009, a causa delle difficoltà legate all’emergenza coronavirus.«Un miracolo che si rinnova» ha detto il sindaco, Pierluigi Biondi, che ha illustrato l’evento insieme ai componenti del comitato Massimo Alesii, portavoce e don Carmelo Pagano Le Rose, e al direttore artistico, Leonardo De Amicis. Eventi dal 23 al 30, dunque un giorno in più rispetto alla settimana canonica. Lungo l’elenco degli artisti presenti. Il 23 gran serata inaugurale con “Un canto per la rinascita”, al teatro del Perdono di Collemaggio. Il 24 agosto, in piazza Duomo, gran gala di danza “In punta di piedi tra arte e territorio”, nato dal Centro danza “Art Noveau” dell’Aquila con la partecipazione straordinaria di Rebecca Bianchi (Etoile del Teatro dell’Opera di Roma). Il 25 agosto Antonello Venditti, a Collemaggio, terrà una serata unica, costruita appositamente per L’Aquila, con una sorta di racconto musicale insieme all’Orchestra del Conservatorio. La Municipalità gli consegnerà il rosone d’oro. Per tre giorni, 24, 25 e 26, al Ridotto, alle 21.30, il Tsa metterà in scena “La notte del gran rifiuto”, scritto da Errico Centofanti.Il 27 agosto, in Piazza, una serata che vedrà protagonisti i gruppi musicali e i performer locali, con in chiusura Enrico Ruggeri. Il 28 agosto sarà il giorno del Corteo e dell’apertura della Porta Santa con l’arcivescovo di Bologna, il cardinale Matteo Maria Zuppi.Il 30 agosto “L’Aquila per Ennio Morricone”, un evento dedicato al maestro scomparso di recente. Le opere saranno affidate, sempre a Collemaggio, alla grande orchestra sinfonica “Roma Sinfonietta” e dal coro diretto dal maestro Andrea Morricone. La serata sarà introdotta dalla giornalista Tg1, Emma D’Aquino.Martedi, a seguito di un vertice in Prefettura, si conosceranno le modalità di fruizione degli eventi.