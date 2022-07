Penne piange Franco Squartecchia, storico parrucchiere

Penne piange Franco Squartecchia (in foto), storico artigiano scomparso a 68 anni. I funerali si svolgono oggi alle 10,30 nella chiesa della Madonna del Carmine nel capoluogo vestino. Franco Squartecchia è stato il parrucchiere d'eccezione di tutta l'area vestina che agli inizi degli anni 80 aveva addirittura fondato una società di parrucchieri. Instancabile lavoratore, sensibile alle mode, ai tagli e alle tendenze del momento nel campo dell'hair stylist, Squartecchia aveva perfezionato la sua arte mettendo a punto un tipo particolare di forbice per tagliare, modellare e raffinare.

Lo conoscevano tutti come un uomo puntuale, rigoroso e riservato, legato alla moglie Filomena, i figli Massimo e Gabriele e i nipoti Leonardo, Bianca e Luna. Mercoledì sera la scomparsa dovuta a complicanze cardiache, dopo aver combattuto per sette anni contro un brutto male che non aveva mai frenato la sua passione per il lavoro.