La ferita ha bisogno di 30 punti di sutura, ma il paziente al Pronto soccorso deve attendere per ore

Si presenta con una ferita da taglio grave ma ha dovuto attendere diverse ore prima di essere soccorso dai medici dell'ospedale di Avezzano. E’ un giovane di Carsoli a raccontarlo e a lamentarsi che nonostante la ferita grave, che poi è stata suturata con una trentina di punti, è rimasto in attesa per alcune ore. Purtroppo si sono verificate anche aggressioni verbali e tensioni tra i pazienti costretti a lunghe attese e il personale alle prese col super lavoro. Episodi che si ripetono con una certa frequenza.Una situazione cronica quella della struttura di urgenza ed emergenza dell’ospedale marsicano, ma che sta peggiorando negli ultimi tempi, a causa di carenza di personale, ma anche per l'enorme flusso di pazienti che arrivano da tutta la Marsica. Qualche giorno fa è stata una delegazione del Pd marsicano ad effettuare una visita nei locali del pronto soccorso denunciando appunto diverse carenze fra cui la mancanza di spazi, di personale, di barelle. La vicenda ha fatto scattare l'allarme alla Regione e dopo qualche giorno è arrivato l'assessore regionale alla sanità che ha promesso una nuovo ospedale.