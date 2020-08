© RIPRODUZIONE RISERVATA

SCANNO Esperienze uniche a contatto con la natura del, Lazio e Molise, in un viaggio dentro di sé. Essere, creare, includere, trasformare, ascoltare, divulgare, donare: queste le 7 parole chiave deaugurato lo scorso fine settimana, sulle rive del romanticoUn itinerario di formazione esperienziale a tappe, “so-stando”, appunto, su 7 temi prescelti durante la quarantena, per trovare il proprio valore unico.È questo il senso dell’iniziativa da intraprendere con esperti di crescita personale, attraverso 7 panchine, i 7 colori dell’arcobaleno e 7 sessioni di consapevolezza a tema, lungo ilper una nuova modalità di farescegliere unao semplicemente scoprire il proprio proposito di vita. Un, lanciato da Digital Bench, la panchina digitale, per divulgare unicità e accelerare positività fondata datrainer e digital talent warming, e diretta insieme adcertified professional coach e trainere chief happiness officer. E’ nato così ildi rendere reale e fruibile per tutti, questo percorso attraverso le parole, sogno, che si è concretizzato a, quando i 30 formatori, si sono ritrovati in presenza, per conoscersi dal vivo, camminare fianco a fianco e fare da apripista. Partner dell’evento, è stata la web radio voicebooradio.com.«È stata- ha dichiarato Caterina Schiappa - Siamo riusciti a trasformare in positività le, costruendo un sogno comune per il bene collettivo e sperimentando ancora una volta lungo il cammino, come accade alle, che più impariamo a collaborare con gli altri, aiutandoli a trovare la loro luce, più brilleremo tutti. Un grazie dal cuore a tutti i formatori protagonisti del cammino, anche quelli non presenti fisicamente, a mio fratelloe mio nipoteper aver tracciato il cammino e costruito materialmente le panchine e grazie alche ha sostenuto questo progetto». Il percorso inaugurale, è iniziato dalla prima tappa sul, dalla panchina “madre” arancione, quella dell’Essere, che rappresenta il luogo fisico da cui nasce l’idea dila panchina digitale su cui, trasforma ed evolve contenuti intervistando esperti di settore.Ogni panchina ha accompagnato il percorso con una narrazione e con esercizi di consapevolezza e giochi guidati a turno, dagli stessi formatori. Tra una panchina e l’altra, il camminare ha offerto una nuova possibilità di scoperta: ognuno ha riflettuto sul tema proposto dalla panchina appena lasciata, preparandosi a quella successiva, ha colto intuizioni, è rimasto in silenzio oppure si è confrontato con gli altri. Chiunque potrà intraprendere questo percorso, seguendo il proprio passo e la propria andatura, in base all’obiettivo che si desidera raggiungere e a quanto èIl formatore scelto, deciderà la durata in accordo con i partecipanti, costruendo il percorso più idoneo per tirare fuori il meglio di ciascuno. «, per scoprire o riscoprire il vostro valore unico e poterlo finalmente esprimere – ha detto Alfredo Spalletta – Scegliete di trovare o ritrovare la vostra autenticità concedendovi il tempo del cammino e quello della sosta, procedendo ognuno col proprio passo, immerso nei propri pensieri, capace poi di condividerli in un, fermandosi e ammirando quel che lì intorno c’è di bello».