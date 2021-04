Padel, a Pescara apre il primo centro italiano Sph

Spector Padel House (SPH), nuovo player dell’industria sportiva europea, è prossimo a lanciare la Spector Padel Academy di Pescara – primo centro del network SPH sul territorio italiano. L’evento di inaugurazione si terrà il 25 aprile 2021 presso il Magister Village di Montesilvano (Pe) (in ottemperanza alle misure contenitive dell’epidemia da Covid-19 e nel rispetto della normativa applicabile in materia) alla presenza di Gustavo Spector, presidente di SPH.

La rapida ascesa di questo sport ( di derivazione tennistica ) ha evidenziato l’esigenza di dover disporre in tutta Europa di centri sportivi all’avanguardia, dove atleti e amatori possano praticare il padel godendo dei migliori istruttori e vivendo spazi aggregativi pensati per offrire loro un’esperienza senza uguali. SPH realizza il servizio di Academy presso centri sportivi di elevato standing e che rispettino i più alti standard. La Spector Padel Academy rappresenta una proposta innovativa ed inclusiva che i circoli possono implementare per offrire alla propria clientela lezioni di padel impartite secondo le migliori tecniche di insegnamento – per ciascuno dei livelli di esperienza.

Il Padel di pratica a coppie in un campo rettangolare e chiuso da pareti su quattro lati, ad eccezione di due porte laterali. Il gioco si pratica con una racchetta dal piatto rigido con cui ci si scambia una pallina esteticamente identica a quella da tennis, ma con una pressione interna inferiore, che permette un maggior controllo dei colpi e dei rimbalzi sulle sponde.

Ultimo aggiornamento: 11:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA