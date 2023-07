Auto contro moto sulla riviera di Montesilvano, il sindaco De Martinis interviene di persona per governare il traffico

Giovedì 6 Luglio 2023, 21:07 - Ultimo aggiornamento: 21:24







Il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, di professione poliziotto della Stradale in servizio a Chieti (è in aspettativa) è intervenuto in prima persona nel pomeriggio di oggi per regolare il traffico sulla riviera, bloccato da un incidente. Poco prima un automobilista aveva tamponato una moto che si era fermata sul lungomare per far attraversare un gruppo di pedoni. Il sindaco aveva appena premiato vincitori della tappa di Montesilvano di beach volley Under 20. Il ragazzo alla guida della moto è stato sbalzato in aria ed è ricaduto sul cofano della vettura e poi contro il parabrezza, infrangendolo. Per fortuna indossava il casco ed è comunque andato in ospedale con l'ambulanza del 118 per accertamenti