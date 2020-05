Tentato omicidio suicidio a Penne, in provincia di Pescara. Oggi alle 17 un anziano di 77 anni, originario di Milano, ha colpito più volte la moglie di 82 anni con una statuetta alla testa. La donna è crollata a terra sanguinante. E' stata soccorsa e portata in ospedale, a Pescara, in condizioni critiche: i medici le stanno facendo la Tac. La donna ha la testa fracassata.

L'uomo, quando si è reso conto di ciò che aveva fatto, ha provato a tagliarsi le vene senza riuscirci. Anche lui è stato portato in ospedale dove è piantonato dai carabinieri. I carabineir stanno indagando sul menage familiare. L'uomo è al secondo matrimonio, mentre la donna negli ultimi anni accusava problemi di salute molto gravi, aveva avuto anche il Covid-19, patologia comunque superata. Questa estrema sofferenza della donna aveva segnato il marito che oggi - fanno capire gli investigatori - potrebbe aver commesso quel gesto per porre fine al dolore della moglie.

