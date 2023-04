Nomade di 25 anni colleziona 25 arresti: furti anche a Pescara

La sua storia assomiglia a quella di Naditza di Mare fuori: non manca Pescara nella geografia dei furti in appartamento che lei, una vera nomade oggi venticinquenne, ha messo a segno da quando di anni nel aveva 14, collezionando nel tempo ben 25 arresti. Una carriera che le ha fruttato, da ultimo, una condanna definitiva a 7 anni e mezzo che ha chiesto di scontare ai domiciliari nel campo dove vive abitualmente, a Milano, perché mamma di un neonato da allattare.

Da nord a sud, passando per centro e isole. Ha girato l'Italia cercando di rubare in case di ogni tipo, da Trieste a Firenze, da Pescara a Brindisi fino alla Sardegna dove si è segnalata per il colpo messo a segno nell'abitazione di un parroco a Oristano. Il primo arresto risale all'età di 14 anni, ma soltanto perché quello è il momento dal quale si diventa punibili per la legge italiana: in realtà fu fermata la prima volta appena dodicenne, venendo subito dopo rilasciata.

Una vicenda che, sul piano locale, conferma due dati noti da tempo agli investigatori: il rischiamo che Pescara esercita per le frequenti incursioni di ladri d'appartamento che si muovono dai campi nomadi di tutta Italia, e il preferibile impiego in questa attività di minori non punibili e donne incinte non carcerabili. Un piccolo esercito che viene sguinzagliato dai capifamiglia, che difficilmente di fanno trovare presenti nella località dei furti. Pescara è località appetibile per le facili di vie fuga offerte dalla rete stradale e la stagionalità che nei lunghi mesi estivi lascia un gran numero di abitazioni vuote per lunghe ore del giorno.