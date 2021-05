10 Maggio 2021

di Tito Di Persio

(Lettura 1 minuto)







Desiderio Di Baldassarre muore a distanza di 40 giorni da un incidente stradale: Il pm blocca il funerale e dispone l’autopsia. L’uomo aveva 64 anni e per via di un malore si era andato a schiantare contro un tir in sosta nella zona di Mosciano Stazione. Pur se le sue condizioni apparvero subito gravi, il caso volle che ad assistere all’incidente, ci fosse un’ambulanza del 118 di Pescara, al ritorno del trasporto di un paziente Covid all’ospedale di Teramo, e con all’interno un medico riabilitatore.

I sanitari, dopo averlo stabilizzato, lo trasportarono all'ospedale Mazzini di Teramo, dove fu subito sottoposto ad un delicato intervento chirurgico e poi ricoverato in rianimazione. Dopo qualche giorno i medici dovettero di nuovo intervenire. Successivamente, sempre in gravi condizioni fu portato all’ospedale di Atri ed infine nella Rsa, Madonna Del Monte, di Bolognano, in provincia di Pescara, dove il 28 aprile è deceduto. Era tutto pronto per il suo funerale, quando un pm ha bloccato tutto e disposto l’autopsia. L’esame autoptico è stato fatto sabato, poi lo stesso Pm ha firmato l’autorizzazione per la restituzione della salma alla famiglia e la sepoltura. I funerali si sono svolti ieri alle 16.30 nella chiesa Madre di Mosciano Sant’Angelo