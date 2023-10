Marco muore nello schianto in moto a 39 anni: era diventato papà il giorno prima

Tragedia nel primo pomeriggio di ieri, lungo l’autostrada A24, all’altezza di Carsoli: un uomo di 39 anni, Marco Alessi, romano, che era diventato papà il giorno prima, è morto a seguito di un grave incidente stradale che ha visto coinvolta la sua moto. Il terribile schianto, in direzione di Roma, poco prima delle 15 di ieri, è costato la vita al motociclista, caduto rovinosamente a terra dopo aver perso il controllo della moto. All’inizio si pensava, vista la dinamica, a un coinvolgimento con un’auto, ma dai nuovi rilievi non risulta un coinvolgimento di altri veicoli. Le cause del pauroso schianto non sono ancora note, gli inquirenti sono a lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Sul posto la Polizia Stradale di Carsoli per i rilievi di legge e un’auto ambulanza, i vigili del fuoco e gli addetti dell’Autostrada dei Parchi. Secondo quanto appreso, tramite il 118, il motociclista è stato trovato privo di conoscenza riverso al suolo.

Gli operatori sanitari hanno tentato in tutti i modi di rianimare il centauro, purtroppo senza fortuna. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Lungo l’autostrada A24 sono arrivati anche gli agenti della polizia stradale per mettere in sicurezza la zona e effettuare gli accertamenti del caso per ricostruire l’accaduto. Secondo le prime informazioni filtrate, pare che il 39enne abbia fatto tutto da solo. All’improvviso, per cause ancora da accertare, il centauro avrebbe perso il controllo della moto capitombolando violentemente a terra.

Forti i disagi per il traffico, bloccato per tutto il tempo in cui i soccorritori sono rimasti in zona per completare le operazioni di sgombero del mezzo e l’autorizzazione del magistrato di turno.

La salma del 39enne è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale di Avezzano a disposizione del magistrato inquirente, Ugo Timpano. In giornata, dopo la relazione della stradale che ha effettuato i rilievi, il sostituto procuratore deciderà se effettuare l’esame autoptico o la restituzione ai familiari della salma. Dal racconto di un amico il giovane stava facendo ritorno a Roma, con la sua Kawasaki. Era partito da solo dalla Capitale diretto al passo delle Capannelle e quindi aveva raggiunto l’autostrada l’Aquila- Roma per fare rientro a casa, ma all’altezza di Carsoli, subito dopo il casello, su un rettilineo, forse per l’alta velocità o per un malore improvviso, ha perso il controllo del mezzo rovinando a terra. È finito contro il guardrail ed è morto per i molteplici traumi riportati nella caduta. Il 39enne faceva parte di un gruppo di appassionati motociclisti di Roma e, a detta degli amici, era esperto e sicuro sulla moto. Con la morte di Marco si registrata ancora un motociclista che perde la vita sulle strade della Provincia e in particolare nel territorio del carsolano. Il 39enne lascia la compagna con due figli e uno nato appena l’altra giorno. Tanti gli amici che in queste ore hanno postato messaggi di cordoglio sui social.