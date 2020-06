Ultimo aggiornamento: 08:38

Nonostante le forze dell'ordine e nonostante la nuova ordinanza dell'amministrazione comunale sulla vendita e sul consumo degli, per i residenti di piazza Muzii e dintorni a, il secondo weekend di movida della Fase 2 è stato da dimenticare così come il primo., musica a tutto volume, urla. «Purtroppo – sottolineano i rappresentanti del Comitato Tranquillamente Battisti - il quartiere nella notte cambia completamente volto: abbiamo assistito in via Piave, via Mazzini, via Battisti, via De Cesaris, via Goito ad un distanziamento sociale di fatto inesistente».Dopo la, la quantità dei frequentatori è così alta che nemmeno la presenza massiccia delle forze dell’ordine riesce a garantirlo e soprattutto nulla può contro il rumore. Quindi la questione musica. «Diversi locali – sottolineano - propaganoad alto volume per raggiungere i clienti seduti ai tavolini posti a distanza, ma purtroppo anche le nostre camere da letto.che ormai occupano tutta la piazza e buona parte di via Battisti». Per non parlare della presenza in giro di personaggi poco raccomandabili. «Crediamo sia necessario ripensare subito gli orari del fineconsiderando i diritti di chi vive da sempre in questo quartiere».Perdella Confesercenti, non possono essere messe sotto accusa tutte le attività per il comportamento di qualcuno e comunque, anche a suo dire, la situazione va risolta in maniera definitiva. «Questo significa – spiega – stabilire un orario consono durante la, da allungare un po' il venerdì e il sabato. In questa fase, in ogni modo bisogna capire che le imprese hanno necessità di ossigeno. I costi sociali poi li paghiamo tutti. Anche l'amministrazione comunale deve comprendere che il problema non sono le attività, ma i singoli che non si comporta bene. No può ricadere tutto sempre sui locali».