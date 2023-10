Morto Bruno Di Blasio, una vita per la politica. Era stato un pioniere delle radio private

La morte di Bruno Di Blasio, 72 anni, ha lasciato un profondo velo di tristezza a Silvi in quell’antico quartiere di via Taranto, il nucleo storico della marina del paese. Ai funerali che si sono tenuti ieri pomeriggio, la chiesa dell’Assunta era gremita, di familiari, amici ma anche conoscenti. Perché Di Blasio, il primo storico cognome della città, era più che conosciuto, essendo il terzo di cinque fratelli di una famiglia molto nota.

Già impegnato politicamente, prima con il Movimento Sociale e poi con la Destra, Di Blasio aveva ricoperto più incarichi in seno ai gruppi politici e successivamente fu più volte candidato sia alle amministrative sia alle regionali, ottenendo anche discreti successi personali. Oltre al mare (chef di alto livello) e alle opere di Renzo De Felice sul ventennio, la sua passione era l’elettronica e l’artigianato che nel tempo, dopo averlo studiato all’Industriale, divenne il suo lavoro principale. Tecnico riparatore ed installatore di impianti televisivi, nel volgere di due decenni intuì che con l’esperienza accumulata poteva benissimo lavorare su altre strumentazioni: negli ultimi anni aveva lavorato anche in Albania per la realizzazione di pali d’acciaio per l’installazione di paraboliche.

Antesignano delle radio, ed anche della televisione, nel 1976 Di Blasio aprì la prima, storica radio che prendeva il nome dal suo acronimo: BDB.

L’idea di Bruno, però, che già realizzava film amatoriali audio e video con telecamere artigianali, non fu supportata da solide finanze, sebbene vi fosse l’appoggio incondizionato dei suoi più cari amici. Il proposito di tentarle tutte era però fermo e la volontà, ferrea, non mancava affatto: è l’8 dicembre 1976 quando Silvi si dota della prima radio denominata Radio Antenna: si trattava della terza radio ufficiale in Abruzzo, dopo Radio 103 e Radio Elle.

«La radio a colori dolbizzata, non mi toccar la sintonia che mi disfi l’onda, sono io la tua Radio Antenna oh yes» era il motto dell’emittente radiofonica che trasmetteva al segnale 99,9 mega hertz in modulazione di frequenza. Negli anni ’90 fonda anche la prima tv, Rete Silvi, della quale ci sono tracce ancora nel suo archivio. Un uomo verace, pratico, e stimato da tutti. Di Blasio lascia la moglie Teresa ed i figli Luca e Monica.