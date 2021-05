25 Maggio 2021

Strade di sangue nel Vastese. Dopo il 25enne di Casalbordino un pediatra di 70 anni è stato investito nel tardo pomeriggio sulla Statale 16 a San Salvo Marina. Secondo le prime informazioni, R.F., in sella alla sua bicicletta stava attraversando la statale 16 all'altezza dell'attraversamento pedonale al confine con Vasto, quando è sopraggiunta l'automobile, una Fiat Punto che lo avrebbe colpito. I carabinieri stanno eseguendo i rilievi per ricostruire la dinamica. Sul posto è arrivata anche la sindaca di San Salvo, Tiziana Magnacca. Nonostante i tentativi dei medici, non c'è stato nulla da fare: l'uomo è morto. Sul posto sono arrivati anche il 118, l'eliambulanza e i vigili del fuoco.