Sconfigge il virus ma lo sforzo è troppo grande: morto il musicista Paolo Cerasoli

Ultimo aggiornamento: 11:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il mondo della musica perde un altro suo grande esponente: il maestro, 70 anni, organista e docente del conservatorio Casella, personaggio molto conosciuto e stimato in città dove ha studiato e lavorato per anni prima della pensione che stava trascorrendo a. È stato direttore d’orchestra, organista, pianista, compositore e anche docente alcome si diceva, conosciuto a livello internazionale.Sono stati tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati sulla sua bachecada parte di allievi, colleghi ed amici e da tutto il mondo della musica. Il professor Cerasoli si era ammalato dima ne era uscito con tamponi negativi ed era stato lui stesso sui social a rassicurare tutti con questo messaggio il 7 aprile: «Cari amici - scriveva - finalmente dopo 25 giorni di grandi sofferenze sono a casa! Il Signore mi ha voluto lasciare ancora qui per i miei figli, per la mia compagna e per continuare a servirlo. La vostra vicinanza mi ha aiutato molto, grazie amici miei! Vi prego di non sottovalutare questo virus, non è uno scherzo doverlo affrontare! Ora ho ancora bisogno di cure e devo riorganizzare la mia vita possibilmente alla grande, grazie ancora per la vostra attenzione».Ma quello sforzo immane di guarire dal Covid lo ha tradito. Improvviso il decesso.