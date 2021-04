9 Aprile 2021

E’ morto a 65 anni a causa di una male che non gli ha dato scampo. Il sottoufficiale Gabriele Scaramazza, per tutti Gabry, ha vissuto per motivi professionali a Gioia del Colle, in provincia di Bari, dove si è diplomato alla Scuola Specialisti Aeronautica militare scalando poi i gradini di una carriera piena di soddisfazioni. Aveva conservato come i fratelli Luciano, Lilly e Gigi, un forte legame con Tortoreto. Quando poteva, soprattutto d’estate, Gabry tornava al Lido, salutato da parenti e amici. Lascia la moglie Maria e i figli Angela, Mario e Marco. Era un militare con grandi passioni per la natura e le cose belle della vita. «Chi lo conosceva non poteva non volergli bene» dicno gli amici. Colpito dalla malattia, ha reagito fino all’ultimo con forza e coraggio. «La chemio - ha detto in lacrime il fratello Gigi- alla fine lo ha distrutto». Alle 9,30 di oggi i funerali nella chiesa madre di Gioia.